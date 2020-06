Youth-League-Finalturnier mit Salzburg im August in Nyon

Auch die Entscheidung in der UEFA Youth League fällt in einem größeren Finalturnier im August. Zwei Achtelfinali und alle Viertelfinali sind nach der Corona-Pause noch ausständig. Die Entscheidung geht geballt am UEFA-Sitz in Nyon über die Bühne.

Der Nachwuchs von Fußball-Meister Salzburg trifft in der Runde der letzten acht am 18. oder 19. August auf Olympique Lyon. Die Semifinali folgen am 22. August, das Endspiel am 25. August. Die Salzburger hatten den U19-Bewerb 2017 bereits einmal für sich entschieden.

(APA)

Bild: GEPA