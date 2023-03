Youth League: Salzburg scheitert im Achtelfinale an Real

Die Youngster von Red Bull Salzburg sind im Achtelfinale der Youth League ausgeschieden. Bei Real Madrid verlor das Team von Fabio Ingolitsch mit 1:3 und muss den Traum vom zweiten Titelgewinn nach 2017 begraben.

Karim Konaté brachte die Salzburger in der 30. Minuten per Elfmeter in Führung. Real gelang wenige Sekunden nach der Pause durch Aubareda der Ausgleich (46.), Naveros köpelte in der 62. Minuten nach einem Fehler von Salzburg-Goalie Krumrey ein. Iker Bravo stellte in der Nachspielzeit mit einem Freistoß den 3:1-Endstand her.

Die Treffer im Video

Konaté mit dem 1:0 für Salzburg

Aubareda staubt zum 1:1 ab

Naveros mit dem 2:1

3:1 folgt in Kürze!

Bild: FC Red Bull Salzburg