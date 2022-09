Youth League: Salzburg-Youngster holen Auftaktremis gegen Milan

Die U19 von Fußballmeister Red Bull Salzburg hat zum Start der neuen Youth-League-Saison einen Punkt geholt. Die Jungbullen trennten sich am Dienstag in Grödig von den Talenten des AC Milan mit 1:1 (0:1). Andrei Coubis schoss die Italiener in der 10. Minute per Elfmeter in Führung, Karim Konate gelang in der 66. Minute der Ausgleich.

Salzburg, in der vergangenen Saison Finalist in der Youth League, hatte einen denkbar schlechten Start. Nach einem Foul von Torhüter Jonas Krumrey an Cuenca Martinez verwandelte Coubis den Strafstoß via Stange zur frühen Führung der Gäste. Die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch machte danach das Spiel und kam zu einigen guten Chancen, doch auch Milan war mehrmals gefährlich. Nach gut einer Stunde gelang Konate nach Vorlage von Marcell Berki aber doch der verdiente Ausgleich.

In der vergangenen Saison waren die Jungbullen bis ins Finale der Youth League gestürmt, wo man sich Benfica deutlich mit 0:6 geschlagen geben musste.

(APA)/Bild: FC Red Bull Salzburg