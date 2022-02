Youth League: Salzburgs Achtelfinal-Gegner steht fest

via

via Sky Sport Austria

Am heutigen Montag wurden im schweizerischen Nyon die Achtelfinal-Begegnungen der UEFA Youth League ausgelost. Der FC Salzburg trifft als Gruppensieger auf MSK Zilina. Die Slowaken setzten sich in der Zwischenrunde gegen Inter Mailand durch.

Eine Besonderheit hat die K.-o.-Runde der UEFA Youth League im Vergleich zum „großen Bruder“: Alle Duelle werden in einer einzigen Partie entschieden. Die Auslosung ergab ein Auswärtsspiel für die Jungbullen in der Slowakei. Dieses wird am 1. oder 2. März ausgetragen.

Neben den Achtelfinal-Paarungen wurden bereits alle möglichen Begegnungen bis zum Endspiel ausgelost. So würde das UEFA Youth League-Team der Salzburger bei einem Weiterkommen im Viertelfinale auswärts auf den Sieger aus Paris Saint-Germain – Sevilla FC treffen.

Achtelfinale (1./2. März)

Liverpool (ENG) – Genk (BEL)

Real Madrid (ESP) – Atlético (ESP)

AZ Alkmaar (NED) – Juventus (ITA)

Dynamo Kyiv (UKR) – Sporting CP (POR)

Manchester United (ENG) – Dortmund (GER)

Žilina (SVK) – Salzburg (AUT)

Paris Saint-Germain (FRA) – Sevilla (ESP)

Midtjylland (DEN) – Benfica (POR)

Viertelfinale (15./16. März)

AZ Alkmaar/Juventus – Liverpool/Genk

Paris Saint-Germain/Sevilla – Žilina/Salzburg

Dynamo Kyiv/Sporting CP – Midtjylland/Benfica

Manchester United/Dortmund – Real Madrid/Atlético

Halbfinale (22. April, Nyon)

1 AZ Alkmaar/Juventus/Liverpool/Genk – Dynamo Kyiv/Sporting CP/Midtjylland/Benfica

2 Manchester United/Dortmund/Real Madrid/Atlético – Paris Saint-Germain/Sevilla/Žilina/Salzburg

Finale (25. April, Nyon)

Halbfinale 2 – Halbfinale 1

Bild: GEPA