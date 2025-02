Youth League: Sturm empfängt Titelverteidiger – Salzburg gegen Rapid-Bezwinger

Attraktive Gegner und Heimvorteil haben die U19-Fußball-Mannschaften von Sturm Graz und Red Bull Salzburg für das Achtelfinale der Youth League zugelost bekommen.

Sturm trifft am 4. oder 5. März auf Titelverteidiger Olympiakos Piräus, Salzburg bekommt es mit Rapid-Bezwinger Atletico Madrid zu tun. Atletico hatte am Mittwoch die Hütteldorfer mit 2:1 eliminiert. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Sollten Sturm und Salzburg gewinnen, würden sie im Viertelfinale am 1. oder 2. April in Salzburg aufeinandertreffen.

(APA) / Artikelbild: GEPA