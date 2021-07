Youtuber befeuert Gerüchte: So steht’s um Mbappe-Zukunft

Die Transfergerüchte um Frankreichs Superstar Kylian Mbappe ziehen sich seit Monaten. Vermeldet ist noch nichts. Immer wieder wird der Angreifer von Paris Saint-Germain mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Zuletzt befeuerte ein befreundeter Youtuber von Real-Stürmer Karim Benzema die Gerüchte. Benzema habe ihm gesagt, dass er davon ausgehe, dass Mbappe noch in diesem Sommer zu Real wechseln würde. Was ist dran? In Transfer Update – Die Show gab Sky Transfer Experte Max Bielefeld Auskunft über den aktuellen Stand rund um den 22-Jährigen.

Laut Bielefeld möchte man in Paris “nichts von einem Abgang Mbappes wissen”. Es habe einen “sehr losen Kontakt” zwischen Paris und den Königlichen gegeben, “kein offizielles Angebot”. PSG wolle in diesem Sommer kein Angebot für Mbappe annehmen, sondern eher versuchen den bis 2022 geltenden Vertrag des Nationalspielers zu verlängern. Damit würde das Risiko bleiben, dass Mbappe ablösefrei gehen könnte. Es hänge jetzt auch davon ab, wie Ernst Real eine Verpflichtung angehen würde, so Bielefeld. Es steht eine Ablöse von 180 Millionen Euro im Raum.

(skysport.de) / Bild: Imago