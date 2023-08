Zagreb-Fans von europäischen Auswärtsspielen ausgeschlossen

Die Fans des kroatischen Fußballclubs Dinamo Zagreb dürfen in dieser Saison keine europäischen Auswärtsspiele des Vereins besuchen, nachdem ein griechischer Staatsbürger Anfang des Monats bei Zusammenstößen mit Anhängern von AEK Athen getötet wurde. Das teilte die UEFA am Sonntag mit. Die Vorfälle ereigneten sich Anfang August vor einem Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen den beiden Mannschaften.

Mehr als 100 Personen, die meisten von ihnen kroatische Staatsbürger, wurden wegen der Zusammenstöße angeklagt, bei denen der 29-jährige AEK-Fan Michalis Katsouris am 8. August in Athen erstochen wurde. AEK erreichte in dem zunächst abgesagten Spiel am Samstag ein 2:2-Remis und setzte sich mit einem Gesamtscore von 4:3 gegen Zagreb durch. Im Play-off treffen die Griechen nun auf Antwerpen. Dinamo wird seine europäische Kampagne in der Play-off-Runde der Europa League fortsetzen.

(APA) / Bild: Imago