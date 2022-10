Zagreb-Legionär Ljubicic erwartet „Spiel auf Augenhöhe“

via

via Sky Sport Austria

Am Mittwoch wartet auf den FC Salzburg das Heimspiel gegen Dinamo Zagreb (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel streamen). Mit Robert Ljubicic ist auch ein in Österreich geborener Kicker für Dinamo im Einsatz.

Robert Ljubicic, in der Vorsaison bei Rapid noch im zentralen Mittelfeld unterwegs, kommt unter Zagreb-Coach Ante Cacic meist links außen in der Vierer- oder Fünferkette zum Einsatz und wird wohl auch in Salzburg wieder dort auflaufen.

Im Sky-Interview blickt Ljubicic auf die morgige Begegnund und zeigt sich von den Leistungen der Salzburger begeistert: „Ich glaube für jeden Fan wird es ein Riesenspiel. Was Salzburg in den letzten zehn Jahren für den österreichischen Fußball geleistet hat und international gemacht hat, ist riesig. Ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird.“