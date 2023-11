Zahlen Chelsea & Arsenal 115 Millionen Euro für PL-Angreifer?

In der zurückliegenden PL-Saison erzielte Ivan Toney in 33 Spielen für den FC Brentford 20 Treffer. Der bullige Stürmer hat sich mit seinen starken Leistungen auf den Radar zahlreicher Topklubs gespielt und so sind wohl unter anderem der FC Arsenal sowie der FC Chelsea an Toney interessiert.

Allerdings muss der 27-Jährige derzeit vom Fußball pausieren, da er aufgrund eines Verstoßes gegen die Wettregeln der Premier League für acht Monate lang gesperrt wurde.

Die beiden PL-Topklubs sollen dennoch stark an der möglichen Verpflichtung des Engländers festhalten wollen, müssten dafür allerdings wohl tief in die Tasche greifen.

Nach Informationen von Sky Sports hat Brentford ein Preisschild in Höhe von etwa 115 Millionen Euro für Toney verhängt.

(Red.)

Bild: Imago