Zahlreiche PSG-Stars zum Nulltarif! Tuchel plant den Umbruch

via

via Sky Sport Austria

Paris Saint-Germain plant im Sommer wohl einen etwas größer angelegten Kaderumbruch. Laut der spanischen Zeitung AS stehen gleich vier Stars vor dem Aus bei PSG. Das Besondere dabei: alle wären ablösefrei zu haben, da die Verträge allesamt am Saisonende auslaufen und der französische Tabellenführer die Kontrakte laut Bericht nicht verlängern will.

Dabei handelt es sich zum einen um Thomas Meunier, der in der Vergangenheit auch mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde. Zuletzt ließ der Spieler selbst noch verlauten, dass er gerne in Paris bleiben würde.

Außerdem einen neuen Verein suchen, kann sich Angreifer Edinson Cavani. Der Uruguayer will laut Angaben seiner Mutter gerne nach Spanien. Kapitän Thiago Silva zieht es wohl eher in Richtung Heimat. Fluminense soll bereits Interesse angemeldet haben. Zudem steht Layvin Kurzawa auf der Streichliste. Der Außenverteidiger wird mit dem FC Sevilla und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht.

Bild: Imago