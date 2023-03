Zahlreiche Verletzte: ÖFB-Frauen-Kader für April-Tests geschwächt

via

Österreichs Frauen-Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann kann in den Test-Länderspielen gegen Belgien (7. April/20.30 Uhr) und Tschechien (11. April/19.15) in Wiener Neustadt keinesfalls aus dem Vollen schöpfen. Neben den schon zuletzt fehlenden Maria Plattner, Katja Wienerroither und Katharina Schiechtl sowie der nach einer Meniskus-OP abwesenden Julia Hickelsberger-Füller stehen nun auch Virginia Kirchberger und Ersatztorfrau Jasmin Pal verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Plattner soll laut Fuhrmann Ende März wieder fußballspezifische Einheiten absolvieren, Schiechtl nach Ostern wieder bei Werder Bremen voll einsteigen können. Kirchberger fehlt, da sie sich nach einem Ende November 2021 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch einem geplanten operativen Eingriff unterzogen hat. „Metall wurde entfernt, es schaut gut aus, dass alles planmäßig verlaufen ist“, so Fuhrmann. Ebenfalls mit der Reha im Plan ist Hickelsberger-Füller, die Ende April wieder mit dem Ball arbeiten dürfte.

Noch keine Tendenz gibt es bei Wienerroither, die am Mittwoch einen Termin bei einem Fußspezialisten in Wien hat. „Die Sehne schmerzt weiterhin, es ist nicht abzusehen, wann sie wieder einsteigen kann“, verlautete Fuhrmann. Die personelle Situation bezeichnete die Wienerin als „natürlich herausfordernd und nicht optimal“. Andere Akteurinnen bekommen so die Chance, sich zu präsentieren. Darunter befindet sich mit FC-Zürich-Stürmerin Viktoria Pinther auch eine ÖFB-Team-Rückkehrerin.

