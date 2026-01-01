Zajc auch in Garmisch disqualifiziert

Skispringer Timi Zajc ist auch beim zweiten Springen der Vierschanzentournee disqualifiziert worden.

Der Slowene wurde vor seinem ersten Sprung in Garmisch-Partenkirchen aus dem Verkehr gezogen, erneut war sein Anzug am Bein zu groß – diesmal vier Millimeter. Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf waren es noch drei Millimeter.

Zajc erhält nach seiner zweiten Verwarnung zudem eine Rote Karte und ist beim Wettkampf in Innsbruck am Sonntag gesperrt. In Oberstdorf war Zajc zunächst punktgleich mit Daniel Tschofenig auf Rang zwei gelandet, ehe kurz vor der Siegerehrung die Disqualifikation erfolgte.

