Zajc disqualifiziert: Tschofenig beim Tournee-Auftakt alleiniger Zweiter

Ein Materialverstoß hat den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf nachträglich verändert. Der Slowene Timi Zajc wurde nach dem Bewerb disqualifiziert, wodurch Titelverteidiger Daniel Tschofenig nun alleiniger Zweiter ist.

Zajc hatte nach Sprüngen auf 133,5 und 138 Meter zunächst ex aequo mit Tschofenig Platz zwei belegt. Bei der anschließenden Materialkontrolle stellte Chefkontrolleur Matthias Hafele jedoch fest, dass die Beinlänge seines Sprunganzugs um drei Millimeter zu groß war. Nach den seit dieser Saison verschärften FIS-Richtlinien führte der Regelverstoß zur Disqualifikation.

An der Spitze blieb alles unverändert: Weltcup-Dominator Domen Prevc feierte mit einem Vorsprung von 17,5 Punkten einen überlegenen Sieg. Durch das Ausscheiden von Zajc rückte der Deutsche Felix Hoffmann überraschend auf das Podest vor und wurde Dritter, knapp vor Jan Hörl.

Foto: Imago