Zambrano attackiert Neymar: “Er ist ein Clown”

Der Stachel nach dem 2:4 gegen Brasilien steckt bei den Spielern von Peru tief. Aber nicht allein das Ergebnis erhitzte die Gemüter – vor allem Brasiliens Superstar Neymar hat einen großen Anteil daran.

Der Ex-Frankfurter Carlos Zambrano hat eine deutliche Meinung vom Superstar: “Neymar ist ein großer Spieler, aber für mich ist er ein Clown.”

Was viele Fußball-Fans spätestens seit der Weltmeisterschaft 2018 am brasilianischen Dribbelkünstler kritisieren, brachte die Peruaner im WM-Qualifikationsspiel schier zur Weißglut. “Er hat immer auf den minimalen Kontakt im Strafraum gewartet und sich vier oder fünf Mal auf den Boden geschmissen, um einen Elfmeter zu schinden”, echauffierte sich Zambrano nach der Partie.

Kritik an Neymar gibt es schon länger

Und ergänzte: “Am Ende hat er das erreicht, war er wollte. Er hat zwei Elfmeter verwandelt, die kein Foul waren.”

Die Kritik begleitet den 28-Jährigen schon fast seine ganze Karriere. Bei der WM 2018 in Russland wollte Neymar seine Brasilianer zum Titel schießen – was nach dem Viertelfinal-Aus bei vielen Fans in Erinnerung bleibt, ist, der Titel des “Schwalbenkönigs”.

