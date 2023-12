Der in der Vorwoche in St. Moritz abgesagte Super-G der alpinen Ski-Frauen wird am 12. Jänner in Zauchensee nachgeholt. Das gaben der ÖSV und die FIS am Samstag bekannt. Damit stehen in Zauchensee gleich drei Speed-Rennen auf dem Programm – am 13. Jänner steigt eine Abfahrt, tags darauf wieder ein Super-G.

(APA)/Bild: GEPA