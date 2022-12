Mykola Bilyk hat seinen THW Kiel nach fünf sieglosen Spielen in Serie wieder zu einem Erfolg in der Handball-Champions-League geschossen. Mit zehn Toren war Österreichs Teamkapitän am Donnerstag entscheidend am 37:33 (20:18)-Heimerfolg über HBC Nantes beteiligt.

Mit nunmehr acht Punkten verbesserte sich der THW zumindest vorübergehend auf Platz vier in der Gruppe B.