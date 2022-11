Zehn Millionen Euro Umsatz: SCR Altach vermeldet erfolgreiche Jahresbilanz

via

In der Fußball-Bundesliga hat sich der SCR Altach in der laufenden Saison bisher schwer getan, wirtschaftlich konnten die Vorarlberger am Mittwoch im Rahmen ihrer Generalversammlung Positives vermelden.

Demnach konnte der Umsatz im Vereinsjahr 2021/22 auf 10.284.420,24 Euro gesteigert werden, der Gewinn betrug nach Steuern 594.694,79 Euro. Es sei das zweitbeste Jahresergebnis der Clubhistorie, schrieb der Tabellenzehnte auf seiner Website. Das Eigenkapital wird Stand Juli 2022 mit rund 2,72 Millionen Euro angegeben.

Peter Pfanner, Präsident des Vereins, zeigt sich stolz hinsichtlich der finanziellen Lage der Altacher: „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es mehr denn je eine große Stärke des SCR Altach, dass wir den Verein in den vergangenen Jahren auf ein stabiles wirtschaftliches Fundament stellen konnten. Wir haben in den vergangenen Monaten einen Entwicklungsprozess im sportlichen Bereich angestoßen und sind überzeugt davon, dass wir in der aktuellen Konstellation erfolgreich sein werden.“

Längle: „Sportliche Ausrichtung vom Publikum honoriert“

Ähnlich beurteilt dies auch Geschäftsführer Christoph Längle: „Nach den mühsamen Corona-Jahren freut es uns besonders, dass wir den Zuschauerschnitt im zurückliegenden Halbjahr auf über 5.000 Fans pro Heimspiel steigern konnten. Das zeigt, dass der SCR Altach ein attraktives Stadionerlebnis bietet und die eingeschlagene sportliche Ausrichtung vom Publikum honoriert wird.“

Abseits der wirtschaftlichen Zahlen wurden der Aufsichtsrat sowie der Ausschuss des Vereins wiedergewählt. Neu im Gremium ist Verena Müller, die künftig die Frauenfußball-Sektion vertreten wird.

