via

via Sky Sport Austria

Der italienische Fußball-Profi Michele Marconi vom Serie-B-Club Pisa ist für zehn Spiele gesperrt worden. Der 31-Jährige hatte in einem Match am 22. Dezember des Vorjahres den nigerianischen Mittelfeldspieler Joel Obi von Chievo Verona “rassistisch beleidigt”, wie Italiens Fußball-Verband (FIGC) am Donnerstag mitteilte.

(APA) / Bild: Imago