Zeichen auf BVB-Abschied? Reus-Entscheidung naht

Die Zukunft von BVB-Star Marco Reus ist nach wie vor ungeklärt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, die Zeichen stehen aktuell auf Trennung.

Nach Sky-Informationen geht die Tendenz bei Borussia Dortmund in die Richtung, das Arbeitspapier des BVB-Urgesteins nicht zu verlängern. Eine endgültige Entscheidung soll allerdings erst kurz nach Saisonende fallen. Gespräche zwischen den Parteien sind Ende April/Anfang Mai angesetzt worden. Gut möglich, dass sich Reus nach zwölf Jahren eine neue Herausforderung suchen wird.

Karriereende für Reus kein Thema

So oder so ist klar: Der 34-jährige Reus will nicht aufhören und weiterspielen – sei es in Dortmund oder für einen anderen Klub. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist zum aktuellen Stand aber eher unwahrscheinlich. Starkes Interesse gibt es von Teams aus der Türkei und der MLS.

Reus absolvierte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 28 Partien für die Elf von Trainer Edin Terzic. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete sieben weitere vor.

(sport.sky.de/Berger/Ditter).

