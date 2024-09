Zeitgleich in Wien: Keine Verschiebungen von Rapid- und Austria-Spielen geplant

Nach den Ausschreitungen im 343. Wiener Derby könnte es bereits am Mittwoch zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Fanlager kommen.

Während die Austria in der Liga zuhause Sturm Graz empfängt, gastiert Rapid in der zweiten Cup-Runde auf der Hohen Warte. Wie der „kicker“ auf Nachfrage beim ÖFB und der Bundesliga berichtet, stehen derzeit keine Verschiebungen im Raum.

Laut der vorläufigen Einsatzbilanz der Polizei wurden bei den Ausschreitungen im Anschluss an das 343. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria insgesamt drei Stadionbesucher und sechs Polizisten verletzt. Die Bundesliga wird in den kommenden Stunden und Tagen über Konsequenzen für Rapid und Austria entscheiden, für die beiden Vereine geht es aus sportlicher Sicht bereits am Mittwoch weiter.

Polizei in Alarmbereitschaft

Während die Austria um 18:30 Uhr im Bundesliga-Nachtrag auf Sturm Graz trifft, gastiert Rapid eine halbe Stunde zuvor in der zweiten Cup-Runde auf der Hohen Warte bei Donaufeld. Damit kommt es zu einer äußerst unüblichen Situation, werden die beiden Wiener Großklubs doch de facto zeitgleich in der Bundeshauptstadt spielen. Für gewöhnlich wird die parallele Austragung von Spielen rivalisierender Vereine in der gleichen Stadt strikt vermieden.

Zur Beruhigung der Fanlager dürften die Szenen nach dem 343. Wiener Derby nicht unbedingt beigetragen haben. An Verschiebungen der anstehenden Mittwochsspiele wird derzeit trotzdem nicht gedacht, wie sowohl die Bundesliga als auch der ÖFB gegenüber dem kicker bestätigten. Grund dafür ist der äußerst dichte Terminkalender, der eine Austragung zu einem späteren Zeitpunkt nahezu unmöglich machen würde. Sowohl Sturm als auch Rapid spielen in der laufenden Saison in einer internationalen Ligaphase.

