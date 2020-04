Zeitreise: Das waren die Sport-Schlagzeilen am 23. April 2000

In der Sky-Zeitreise blicken wir jeden Tag im April genau 20 Jahre zurück ins Jahr 2000 und präsentieren euch die Sport-Schlagzeilen von damals. Darüber wurde am Sonntag, 23. April 2000 berichtet:

+++FUSSBALL+++

ÖFB-Teamspieler bezogen Quartier in Illmitz

Teamchef Otto Baric kam zwar erst nach seinem gemeinsamen Auftritt mit ÖFB-Präsident Beppo Mauhart in der TV-Sendung “Sport am Sonntag” ins Hotel Nationalpark in Illmitz, seine Schützlinge hatten sich jedoch mit zwei Ausnahmen im Quartier der Österreicher vor dem freundschaftlichen Fußball-Länderspiel am Mittwoch gegen Kroatien versammelt.

Kapitän Andreas Herzog wurde noch am späteren Abend erwartet, Markus Weissenberger , der am Montag kommt, war am Sonntag mit Bielefeld gegen Unterhaching im Einsatz und schoss mit seinem achten Saisontreffer das Siegestor zum 1:0. “Verletzt gemeldet hat sich niemand,”, berichtete Co-Trainer Didi Constantini.

Streit um Spieltermin: FC Barcelona drohte mit Cup-Ausstieg

Der Streit um den Termin des Halbfinal-Rückspiels im spanischen Cup zwischen FC Barcelona und Atletico Madrid hat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Jose Luis Nunez, der Präsident der Katalanen, erklärte am Sonntag im Radio “Cadena Cope”, sein Klub werde am Montag Abend nicht antreten.

Sollte der Meister und Champions League-Halbfinalist in letzter Sekunden nicht doch noch einlenken, droht für den Ausstieg eine Sperre für den Cup-Wettbewerb 2000/01 sowie eine Geldstrafe von umgerechnet 165.000 S (12.000 Euro). Die Madrilenden, die das Heimspiel 3:0 gewonnen hatten, sind bereits am Sonntag in Barcelona eingetroffen.

Bayern gewannen nach Torwart-Patzer in Dortmund

Verfolger FC Bayern hat im Titelduell den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen wieder auf drei Punkte reduziert und für Borussia Dortmund den Abstiegskampf prolongiert. Der Meister schlug am Sonntag Abend den ohne Wolfgang Feiersinger angetretenden BVB im Westfalen-Stadion knapp 1:0.

Das goldene Tor erzielte vor 68.600 Zuschauern Salihamidzic in der 30. Minute, nachdem Dortmund-Keeper Lehmann einen Freistoß-Ball von Sergio nur kurz weggeschlagen hatte. “Hätte er den Ball festgehalten, wäre die Partie 0:0 ausgegangen”, meinte der enttäusche Trainer Udo Lattek nach dem zweiten BVB-Spiel unter seiner Ära.

+++FORMEL 1+++

Coulthard gewann GP von England vor Häkkinen

Der Schotte David Coulthard beendete am Sonntag im Formel 1-Grand Prix von Großbritannien in Silverstone die Siegesserie von Michael Schumacher. Der McLaren-Mercedes-Pilot wiederholte seinen Vorjahressieg und gewann mit 1,477 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Mika Häkkinen. Damit gab es auch Saisonsieg Nummer eins für die “Silberpfeile”. Der dreifache Saisonsieger Michael Schumacher wurde Dritter und verteidigte natürlich seine WM-Führung, er liegt nun mit 34 Zählern 20 Punkte vor Coulthard und Häkkinen.

Alexander Wurz beendete das Rennen vom 20. Startplatz aus auf dem neunten Platz. Die Überraschung des Grand Prix waren aber die beiden Williams-BMW: Ralf Schumacher wurde Vierter, Jenson Button kam bei seinem ersten Heim-Grand Prix auf Rang fünf.

+++TISCHTENNIS+++

ÖTTV-Herren fertigten Russland 4:0 ab

Das österreichische Tischtennis-Nationalteam der Herren hat sein Minimalziel Klassenerhalt praktisch erreicht. Die ÖTTV-Truppe feierte mit einem 4:0-Sieg ohne Satzverlust gegen Russland seinen zweiten Erfolg im EM-Turnier und ist nur noch theoretisch von Platz vier zu verdrängen. Ebenso theoretisch wäre in der letzten Runde der Gruppenspiele am Montag auch noch Platz zwei und somit ein Semfinal-Platz möglich. Die Punkte gegen die Russen holten Ding Yi, Werner Schlager, Qian Qianli und Schlager/Karl Jindrak.

Textquelle: APA

Artikelbild: Imago