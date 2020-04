Zeitreise: Das waren die Sport-Schlagzeilen am 30. April 2000

In der Sky-Zeitreise blicken wir jeden Tag im April genau 20 Jahre zurück ins Jahr 2000 und präsentieren euch die Sport-Schlagzeilen von damals. Darüber wurde am Sonntag, 30. April 2000 berichtet:

+++FUSSBALL+++

Galatasaray will mit Polizei-Sondereinheit zu UEFA-Cupfinale

Galatasaray Istanbul hat auch für das Endspiel zum Fußball-UEFA-Cup am 17. Mai in Kopenhagen gegen Arsenal beim türkischen Außenministerium um den Schutz durch eine Polizei-Sondereinheit angesucht. Der türkische Spitzenklub war nach den tragischen Vorfällen im Vorfeld des Halbfinalheimspiels gegen Leeds, als zwei britische Fans erstochen worden waren, bereits zum Rückspiel in England von einer elfköpfigen Spezialtruppe begleitet worden.

Bundesliga: Leverkusen schier unaufhaltsam in Richtung Titel

Bayer Leverkusen ist am Sonntag seinem ersten Meistertitel einen großen Schritt näher gekommen. Das Werks-Team gewann mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg beim Tabellen-Dritten Hamburger SV sein zweites Match im Norden des Landes binnen zehn Tagen und setzte sich in der Tabelle zwei Runden vor Schluss wieder drei Punkte von Konkurrent Bayern München ab. Aufsteiger Unterhaching feierte mit einem 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen den endgültigen Klassenerhalt.

+++TENNIS+++

Zweiter ATP-Titel für Marat Safin

Der Russe Marat Safin hat am Sonntag durch einen überzeugenden 6:3,6:3,6:4-Finalsieg über den Spanier Juan Carlos Ferrero das mit einer Million Dollar dotierte ATP-Turnier in Barcelona gewonnen und damit seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Im Duell der beiden ungesetzten 20-jährigen dominierte Safin klar und machte danach klar, dass er endlich den Sprung vom “ewigen Talent” zum Top-Ten-Mann schaffen will.

Kampf um Fed-Cup-Weltgruppe: Debütantin Maruska stellte auf 1:0

Marion Maruska brachte Österreichs Fed Cup-Team am Sonntag im entscheidenden Gruppenspiel um den Verbleib in der Weltgruppe gegen die Slowakei mit 1:0 in Führung. Die 27-jährige Niederösterreicherin, die bisher erst zwei Mal jeweils im Doppel zum Einsatz gekommen war, feierte ihr Einzel-Debüt an Stelle der außer Form befindlichen Patricia Wartusch mit einem 6:4,7:6 (7/1)-Erfolg über Daniela Hantuchova.

+++BASKETBALL+++

Traiskirchen mit einem Bein im Bundesliga-Finale

Arkadia Traiskirchen steht vor dem Einzug ins Finale der Herren-Basketball-Bundesliga. Die Niederösterreicher gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen die Oberwart Gunners 83:74 (32:36) und stellten damit in der “best of five”-Serie auf 2:0. Traiskirchen kann damit bereits am Donnerstag in Oberwart (19:00) den Aufstieg ins Endspiel perfekt machen. Im anderen Halbfinale steht es dagegen nach dem 67:61 (31:34)-Heimsieg der Bears aus Kapfenberg über die Fürstenfeld Panthers 1:1.

Textquelle: APA

Artikelbilder: GEPA/ Imago