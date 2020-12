Zellhofer nach Telefonat mit Werner: “Kein Wort über Schmidt gesprochen”

via

via Sky Sport Austria

Georg Zellhofer kehrt beim Duell gegen den SCR Altach (jetzt live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen) an seine alte Wirkungsstätte zurück und will dort auch gerne punkten.

Sieben Jahre verbrachte der ehemalige Sportdirektor der Vorarlberger im Ländle und freut sich heute in das “schöne Stadion” zurückzukehren. Die Jahre bei Altach waren für den 60-Jährigen „schon eine tolle Zeit.”

Dennoch will Zellhofer sich nicht zu viel auf den Gegner konzentrieren. „Schauen auf uns selbst“, so der SKN-Sportdirektor. Nach dem Heimspiel-Debakel gegen Salzburg will er „eine Reaktion“ der Mannschaft sehen.

Die Gerüchte rund um LASK-Leihgabe Alexander Schmidt, der nach seinen guten Leistungen wieder zurück nach Linz geholt werden könnte, verneint Zellhofer. “Ich habe dem Jürgen Werner zu dem tollen Tottenham-Spiel gratuliert und es ist kein einziges Wort über den (Anm. Alexander) Schmidt gesprochen worden.”