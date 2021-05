Zellhofer: Relegation “eine 50:50-Chance”

Der SKN St. Pölten wird die Bundesliga-Saison zwar als Schlusslicht abschließen, kann den Klassenerhalt aber doch noch über die Relegation schaffen. Dort wartet entweder Wacker Innsbruck oder Austria Klagenfurt auf die Niederösterreicher. SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer spricht bei “Dein Verein” über die aktuelle sportliche Situation.

Georg Zellhofer (Sportdirektor spusu SKN St. Pölten):

…mit einem Saisonrückblick: „Es war ein sehr guter Start, wir haben gute Spiele gezeigt, sind dann in eine Situation reingekommen, ich bin jetzt 40 Jahre im Fußball dabei, das kenne ich so nicht. Man kann immer Gründe suchen, oft findet man dann keine mehr, wie das so passieren kann. Vom Frühjahr weg war es extrem durchwachsen, schlecht, wir sind nicht annähernd in diese Richtung gekommen, wo wir Fußballspielen wollten. Die Ergebnisse haben wir nicht mehr gebracht. Dass es so endet, ist für mich eine Riesenenttäuschung. Im Frühjahr, von den einzelnen Positionen her, haben wir Sachen angeboten, die wir im Herbst überhaupt nicht gemacht haben, diese Eigenfehler haben sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison gezogen. Wir haben uns oft Tore selbst geschossen. Mein Wunsch als ich angetreten bin als Sportdirektor, war es in ruhigere Gewässer zu kommen. Wenn es der achte, neunte Platz ist, dann ist es auch kein Problem. Bis zum letzten Spiel im Abstiegskampf zu sein, wollten wir vermeiden. Gegen die Admira haben wir einen von neun möglichen Punkten gemacht, das gibt mir zu denken. Wir haben diese Spiele (…) dem Druck nicht standgehalten. Wir wollen es eigentlich selber stemmen, haben lange gewartet, um es mit Robert Ibertsberger in die richtige Richtung zu bringen. Jetzt mit Gerald Baumgartner haben wir noch versucht das Ganze in die richtige Richtung zu bringen.“

…über die Relegation: „Wunschgegner gibt es keinen, wir müssen froh sein, dass wir die Chance bekommen. Es ist eine Möglichkeit diese Saison relativ gut zu machen, in eine andere Richtung zu drehen. Es steht sehr viel auf dem Spiel, das ist mir klar. Die Mannschaft hat Qualität, kann richtig gut Fußball spielen, jetzt wird man sehen, wie sie damit umgehen, das erste Spiel ist auswärts, das zweite zuhause, es kommen wieder Fans ins Stadion, jetzt haben wir es selber noch einmal in der Hand. Es braucht eine geschlossenen Mannschaftsleistung, wo jeder seine Leistung abrufen muss und das können sie, davon bin ich überzeugt. Man weiß, dass solche Speile von der Situation gegeben sind, es zählt das Auswärtstor, man muss schon ein bisschen mitdenken, wie man sich gibt auf dem Platz, sehr diszipliniert spielen, (…) es ist eine Herausforderung, aber wenn man Profi ist, dann muss man sich dieser Aufgabe stellen. Für mich ist es eine 50:50-Chance. Ich bin sehr positiv, die Mannschaft ist intakt. Auch vom Mannschaftsklima her, vom Teamgeist. Jetzt heißt es diese letzten Tage noch wirklich gut zu trainieren, zu regenerieren und dann Vollgas zu geben und dann bin ich überzeugt, dass St. Pölten auch das Ziel erreichen wird.“

…über seine Zukunft: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir in der Liga bleiben. Es geht weniger um meine Person, ich persönlich bin immer sehr selbstkritisch, auch enttäuscht. Ich bleibe dabei, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber am Platz zeigt sich dann die Wahrheit und jetzt haben wir eine große Chance und dann sehen wir weiter. Ich glaube, dass der Verein trotzdem gut aufgestellt ist. Die beste Vorbereitung ist ein gutes Spiel gegen Hartberg.“