Zellhofer über Ljubicic: “So wie es ausschaut, wird er uns verlassen”

Der SKN St. Pölten hat sich vor dem heutigen Start ins neue Bundesliga-Jahr gegen die Admira (jetzt live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) besonders auf die personelle Zukunft konzentriert. Während der Vertrag mit Trainer Robert Ibertsberger verlängert wurde, stehen die Zeichen bei Robert Ljubicic auf Abschied.

“Es wird schwierig. Da hätte man von der St. Pöltener Seite früher versuchen müssen, den Vertrag zu verlängern”, erklärt Sportdirektor Georg Zellhofer: “So wie es ausschaut, wird er uns verlassen.”

Der Mittelfeldmotor soll den SKN aber noch in diesem Frühjahr verstärken, ebenso wie LASK-Leihgabe Alexander Schmidt: “Alex hat sehr gut performt bei uns. Er weiß, was er hat, er bekommt auch die Spielpraxis.”

Vertrag bis 2022: Ibertsberger lobt “Wertschätzung”

Länger soll Coach Ibertsberger beim Verein blieben, seinVertrag wurde bis 2022 verlängert. “Bei ihm war die Laufzeit nicht so wichtig, sondern, dass die Klarheit besteht.” Auch der SKN-Betreuer selbst schätzt das Vertrauen der Niederösterreicher: “Es ist eine Wertschätzung mir gegenüber. Jetzt können wir auch konkreter in die Planungen gehen, was die Mannschaft und den Kader betrifft.”