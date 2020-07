via

Russlands Meister Zenit St. Petersburg hat nun auch den Cup gewonnen.

Das entscheidende Tor in Jekaterinburg beim 1:0-Finalsieg gegen den Zweitligisten Chimki erzielte der russische Teamstürmer Artem Dzyuba in der 84. Minute per Foulelfmeter. St. Petersburg gewann zum zweiten Mal nach 2010 das Double. Kurios ging es nach der Partie bei den Feierlichkeiten zu: Kapitän Branislav Ivanovic ließ die Trophäe bei jubeln fallen, der Glasdeckel ging zu Bruch.

