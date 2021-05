Zenit St. Petersburg & Slavia Prag verteidigen Meistertitel

Zenit St. Petersburg hat zum dritten Mal in Serie die russische Fußball-Meisterschaft gewonnen.

Zenit siegte am Sonntag im Spitzenspiel gegen Verfolger Lok Moskau 6:1 und liegt damit zwei Runden vor Schluss uneinholbar an der Tabellenspitze. Mit dem insgesamt siebenten Titelgewinn hat der Club seine Vormachtstellung untermauert. In der Champions League war dagegen bereits in der Gruppenphase Endstation.

Slavia Prag erneut tschechischer Meister

Slavia Prag hat sich am Sonntag zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt 21. Mal zum tschechischen Fußball-Meister gekrönt. Der Hauptstadt-Club ist nach einem 1:1 zwischen Sparta Prag und Liberec schon fünf Runden vor Schluss nicht mehr einzuholen. Slavia stieß in dieser Saison bis ins Europa-League-Viertelfinale vor und stellte mit 41 Partien in Serie ohne Niederlage einen neuen Liga-Rekord auf.

(APA).

Beitragsbild. Imago.