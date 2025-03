Zerkhold bei Cross-Weltcup in Erzurum auf Platz sieben

Pia Zerkhold hat bei der Weltcup-Station der Snowboard Crosser in Erzurum in der Türkei den siebenten Platz erreicht.

Die Niederösterreicherin landete am Samstag ebenso im kleinen Finale wie Lukas Pachner bei den Männern. Der Wiener konnte den Lauf aber nicht beenden. Jakob Dusek scheiterte bereits im Viertelfinale. Aus der Riege der weiteren Österreicher hatte auch Alessandro Hämmerle die Qualifikation verpasst, der Olympiasieger hütete mit Fieber das Bett.

Im Ski-Cross-Weltcup in Gudauri in Georgien schaffte es Christina Födermayr als Zehnte in die Top Ten. Bei den Männern landete Nicolas Lussnig als bester Österreicher auf Rang 16.

(APA)

Beitragsbild: GEPA