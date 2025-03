Zerkhold/Dusek schon im WM-Viertelfinale out

Für die Snowboard-Vize-Weltmeister im Cross-Teambewerb von Bakuriani 2023, Pia Zerkhold und Jakob Dusek, hat es am Samstag bei der WM im Engadin nicht zu einer neuerlichen Medaille gereicht.

Das Duo schied bereits im Viertelfinale aus und landete auf dem 14. Rang. Frankreich 1 holte mit Julia Pereira de Sousa und Loan Bozzolo vor Australien 2 und Schweiz 1 den Weltmeistertitel.

Dusek war nach dem Drama am Vortag, als sich er und der letztliche Bronzegewinner, Alessandro Hämmerle im Duell um einen möglichen Doppelsieg gebracht hatten, gefasst. „Gestern war mein Herz schon sehr schwer, aber es hat gut getan, heute weiterzumachen. Ich kann wieder lachen.“ Bei windigen Bedingungen habe der Windschatten am Samstag viel ausgemacht, berichtete Dusek, der mit 9 Hundertstel Vorsprung an Zerkhold übergeben hatte. „Ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Ich wollte vielleicht zu früh überholen. Es war ein schwieriges Rennen.“

(APA) / Bild: GEPA