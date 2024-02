Zidane zu Bayern? Star-Coach möchte zurück auf die Trainerbank

Das Feuer ist wieder da. Zinedine Zidane will wieder als Trainer arbeiten. Beim FC Bayern ist ab Sommer der Chefsessel frei. Ist der Franzose einer für die Münchner? Zidane zeigt sich offen zu seiner Zukunft.

Nach drei Jahren bahnt sich die Rückkehr von Zinedine Zidane auf die Trainerbank an. Auf der Premiere des Dokumentarfilmes über Italiens Weltmeistercoach Marcello Lippi (2006) verriet der Ex-Trainer von Real Madrid gegenüber Sky Italia: „Ich würde auf jeden Fall gerne auf die Bank zurückkehren.“

Könnte der Welt- und Europameister beim FC Bayern der Nachfolger von Thomas Tuchel werden oder heuert er doch in Italien an? Zuletzt wurde Zidane auch mit seinem Ex-Klub Juventus in Verbindung gebracht. „Eine Zukunft in Italien? Warum nicht, es kann alles passieren. Im Moment mache ich andere Dinge, aber wir werden sehen“, sagte der 51-Jährige.

Im Sommer 2021 hatte Zidane das Traineramt in Madrid niedergelegt. Bei den Königlichen gewann der ehemalige Weltklassespieler unter anderem dreimal die Champions League und holte in LaLiga zwei Meisterschaftstitel.

