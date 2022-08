Zieht es Demir in die USA? MLS-Klub zeigt wohl Interesse

Ist Yusuf Demir bald Teamkollege von Gareth Bale, Giorgio Chiellini und Co.? Einem Gerücht zufolge soll der Los Angeles FC am 19-Jährigen interessiert sein.

Aufgrund von Adduktorenbeschwerden hat Demir in der aktuellen Saison noch kein Spiel für den SK Rapid bestritten. Dennoch kursieren in US-amerikanischen Medien gerade Gerüchte über einen Wechsel in die MLS. „MLS News“ berichtet via Twitter über ein Interesse des LAFC am Offensivspieler der Hütteldorfer. Er soll in Los Angeles einen sogenannten „Designated Player“-Platz im Kader bekommen. Für diese Spieler gelten in der MLS andere finanzielle Rahmenbedingungen.

Sollte der Los Angeles FC aber wirklich an eine Verpflichtung denken, ist Eile geboten. Das Transferfenster der MLS schließt am morgigen Donnerstag. Eine Verpflichtung ist demnach eher unwahrscheinlich.

Bild: GEPA