Zieht es Lewandowski in die Türkei?

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im kommenden Sommer aus. Seine Zukunft gestaltet sich offen. Neben einer erneuten Verlängerung oder einem Wechsel ist auch ein Karriereende denkbar.

Wie Sky Sport nun aber erfuhr, streckt Fenerbahce die Fühler nach dem ehemaligen Bayern-Knipser aus. So gab es bereits mehrere Telefonate zwischen Spielerseite und den Türken. Einem vorzeitigen Winter-Wechsel erteilte „Lewy“ aber eine Absage. Vielmehr kämpft der Pole um einen Verbleib beim FC Barcelona.

Im Sommer bleibt weiterhin alles möglich…

Bild: Imago