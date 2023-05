Zieht es Werder-Star Ducksch zum BVB?

Er ist ein Dortmunder Junge und hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro, die für den BVB keine ernsthafte Hürde bedeuten würde. Voraussetzungen, die attraktiv genug sind, um Marvin Ducksch als Edel-Backup zur Borussia zu lotsen?

Laut Sky Infos wird in der Planungs-Etage des BVB über eine Verpflichtung des 29-Jährigen diskutiert, der in den vergangenen vier Jahren jeweils zweistellig getroffen hat. In dieser Saison hat der Angreifer bereits zwölf Tore erzielt, allein in der Rückrunde gelangen ihm neun Tore.

Ducksch ist gebürtiger Dortmunder und spielte bereits von 2002 bis 2016 beim BVB. Er feierte 2013 unter Jürgen Klopp sein Debüt in der Bundesliga.

Edin Terzic ist zudem erklärter Fan des sechstbesten Schützen der aktuellen Torjägerliste und hat den Werder-Stürmer bereits in der U17 des BVB trainiert. „Man kennt sich. Ich schätze ihn sehr, nicht nur als Trainer, sondern auch als Menschen. Das habe ich damals schon getan. Ein Mann, der für mich sehr, sehr viel Ahnung hat“, hatte Ducksch zuletzt im Sky Interview deutlich gemacht.

