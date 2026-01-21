ADMIRAL 2. Liga
Zikovic wechselt leihweise nach Portugal
FC Liefering-Verteidiger Rocco Zikovic wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise bis zum Ende der laufenden Saison zum portugiesischen Zweitligisten UD Leiria.
Der 21-Jährige steht seit Jänner 2021 in Salzburg unter Vertrag und absolvierte Einsätze für die U16 und U18 der Red Bull Akademie sowie in der UEFA Youth League. Darüber hinaus kam Zikovic für Liefering in 48 Partien zum Einsatz, in denen er fünf Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.
Beitragsbild: GEPA
