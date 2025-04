Zittersieg bei Lustenau: Admira weiterhin Tabellenführer

Admira Wacker hat den nächsten Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga-Rückkehr gemacht.

Die zwölf Partien unbesiegten Niederösterreicher setzten sich am Freitagabend in Bregenz gegen Austria Lustenau in einer ordentlichen Zitterpartie 1:0 durch und führen die Tabelle der 2. Liga weiter vier Punkte vor Ried an. Die Innviertler gewannen im Wiener Allianz Stadion gegen die zweite Mannschaft von Rapid 5:0 und kehrten nach dem 1:1 gegen Amstetten auf die Siegerstraße zurück.

Die Admiraner legten den Grundstein für den 17. Sieg in der 23. Runde schon nach einer Viertelstunde. Da gelang Stefan Haudum nach einem Eckball per Kopf mit der ersten Chance der entscheidende Treffer. Die Truppe von Coach Thomas Silberberger musste in der Folge gegen den Ligaelften aber ordentlich zittern, um die drei Punkte ins Trockene zu bringen. Es war der vierte Sieg in den jüngsten fünf Matches für den Tabellenführer.

Bajic-Doppelpack bei Ex-Klub

Die Rieder waren noch früher erfolgreich, Oliver Steurer traf infolge eines Corners mit einer Direktabnahme (2.). Danach rückte Ante Bajic an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in den Mittelpunkt. Dem Ex-Rapidler gelang nach einem Stangenschuss (21.) ein Doppelpack (59., 73.) – seine Saisontore sieben und acht. Dazwischen trug sich David Berger (69.) in die Schützenliste ein, danach Mark Grosse (82.). Die „Jungrapidler“ sind weiter Siebenter.

Die Vienna überholte mit einem Heim-2:1 Schwarz-Weiß Bregenz und liegt drei Zähler vor den Vorarlbergern. Für die gab es nach der Lizenzentscheidung, nach der ihnen wegen verspäteter Abgabe der Unterlagen drei Punkte für kommende Saison abgezogen werden, den nächsten Rückschlag. Für die Döblinger trafen Luca Edelhofer (20.) und Patrick Schmidt (38.). Bregenz-Tormann Felix Gschossmann wurde wegen Torraubs ausgeschlossen (40.).

Für den Fünften St. Pölten gab es nach der positiven Nachricht des Erhalts der Lizenz in 1. Instanz, die aufgrund des Absprungs von Investor FC32 fraglich gewesen war, sportlich kein Erfolgserlebnis. Nach zehn ungeschlagenen Partien setzte es trotz 1:0-Führung in der Generali Arena gegen Stripfing eine 1:2-Niederlage. Der Kooperationsclub der Wiener Austria verließ die Abstiegszone und ist 13. Liefering sprang mit einem 2:0 gegen den Sechsten Kapfenberg auf Platz acht. Das zweite Team von Sturm Graz verlor dadurch mit einem 1:1 beim Zwölften Voitsberg einen Rang. Schlusslicht Lafnitz trennte sich vom Neo-14. FAC 2:2.

