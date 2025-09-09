Zittersieg gegen Island: Frankreich weiter auf WM-Kurs

Vize-Weltmeister Frankreich liegt in der Qualifikation zur Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko weiter auf Kurs.

Die Équipe tricolore feierte durch ein 2:1 (1:1) in Paris gegen Island nach Anlaufproblemen im zweiten Ausscheidungsspiel der Europa-Gruppe D den zweiten Sieg. Allerdings hatte der Ex-Champion, der am 10. Oktober (Freitag) erneut in der Seine-Metropole auf Aserbaidschan trifft, in Unterzahl in der Schlussphase bei einem nicht anerkannten Tor der Gäste auch das Glück auf seiner Seite.

Superstar Kylian Mbappe (45., Foulelfmeter) sowie Bradley Bacola (62.) trafen vier Tage nach dem 2:0-Auftakterfolg der Franzosen in Breslau gegen die Ukraine für die Hausherren. Island, das mit einem 5:0 gegen Aserbaidschan in das Rennen um die WM-Tickets gestartet war, hatte mit seinen später ausgewechselten Deutschland-Legionären Ísak Jóhannesson (Köln) und Jón Dagur Thorsteinsson (Hertha BSC) durch Andri Gudjohnsen (21.) das erste Tor des Abends erzielt. Der zweite Treffer des 23-Jährigen in der 88. Minute wurde nach VAR-Beweis wegen eines vorherigen Foulspiels nicht gewertet.

Mbappé, der schon gegen die Ukraine getroffen hatte, leitete mit seinem Strafstoßtreffer noch vor der Pause die Wende zugunsten seines Teams ein. Zuvor war die Mannschaft von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bei guten Chancen mehrfach an Islands überragendem Torhüter Elias Olofsson gescheitert. Nach der Pause blieben die Gastgeber stärker, mussten aber nach der Roten Karte für Aurélien Tchouaméni (67.) nochmals bis zum Abpfiff um den Sieg zittern.

