Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer haben den befürchteten Spannungsabfall vermieden und die Abstiegssorgen des 1. FC Köln in der deutschen Fußball-Bundesliga vergrößert.

Nach den jüngst verspielten Titelchancen in Champions League und Meisterschaft siegte das Team von Trainer Niko Kovac in Überzahl 2:1 (1:0) und festigte den zweiten Tabellenrang. Auf Platz fünf hat der BVB weiterhin acht Punkte Vorsprung. Der möglicherweise bald für den ÖFB auflaufende Carney Chukwuemeka fehlte beim BVB wegen einer Muskelblessur. In Köln von Ersatzmann Florian Kainz wird der Druck auf Trainer Lukas Kwasniok weiter wachsen, nur zwei Punkte liegt man vor dem Relegationsplatz.

Nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg schossen Serhou Guirassy (16.) und der deutsche Nationalspieler Maximilian Beier (60.) Dortmund zum Auswärtserfolg. Dabei half auch ein Platzverweis für FC-Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey (45.+2). Der Anschlusstreffer von Jakub Kaminski (88.) sorgte noch einmal für Spannung.

Köln nach Niederlage mit größeren Abstiegssorgen

Köln wiederum blieb auch im fünften Spiel in Serie sieglos und gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel. In den nächsten beiden Ligaspielen trifft der Aufsteiger auf die direkten Konkurrenten Hamburger SV (14. März) und Borussia Mönchengladbach (21. März). Der Druck auf Trainer Lukas Kwasniok steigt.

Trotz der brisanten Situation im Tabellenkeller war der 44-Jährige vor Anpfiff optimistisch. Das Team sei „zu gut“, um das Ziel Klassenerhalt nicht zu erreichen, sagte er. Kovac warnte vor Köln und versuchte nach dem Königsklassen-Aus bei Atalanta Bergamo (1:4) und der bitteren Klassiker-Pleite gegen Bayern München (2:3) den Fokus zu schärfen.

In der defensiven Dreierkette begann Ramy Bensebaini für Emre Can, der einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Vorne erhielt Guirassy den Vorzug vor Fabio Silva. „Einen Spannungsabfall darf es eh nie geben, aber schon gar nicht jetzt, wo noch gar nichts entschieden ist“, sagte Kovac bei Sky.

Zu sehen war davon zunächst wenig. Stattdessen begann Köln mutig und erspielte sich erste Chancen. BVB-Keeper Gregor Kobel war früh gefordert (1./5.). Dem Favoriten half ein Standard: Nach einer Ecke stand Guirassy richtig und grätschte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.

Danach wurde Dortmund souveräner und hielt auch Shootingstar Said El Mala unter Kontrolle, der – wie jüngst von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann gefordert – von Beginn an auflief. Es folgte ein zerfahrenes Spiel zwischen den Strafräumen. Einen wuchtigen Abschluss von Guirassy parierte FC-Keeper Marvin Schwäbe (40.). Als Simpson-Pusey dem umtriebigen Beier von hinten auf die Achillessehne stieg, zückte Schiedsrichter Daniel Siebert nach VAR-Eingriff die Rote Karte.

Doch Köln gab sich nicht auf. Jakub Kaminski und Startelf-Debütant Youssoupha Niang verpassten den Ausgleich (56.). Nur wenig später machte es Beier auf der anderen Seite besser. Einen Foulelfmeter gegen Köln nahm Siebert nach erneuter VAR-Intervention zurück. Cenk Özkacar hatte den eingewechselten BVB-Stürmer Silva am Fuß getroffen, zuvor aber auch den Ball gespielt (69.). Kaminskis Treffer leitete eine spannende Schlussphase ein.

(SID/Red/APA).

Beitragsbild: Imago.