Zoff bei Ferrari? Hamilton ignoriert Teamorder – Leclerc sauer

Der F1-Rekordweltmeister sorgte am Rennende in Aserbaidschan für Kopfschütteln bei der Scuderia. Hamilton widersetze sich den Anweisungen von Ferrari und ließ Leclerc nicht mehr vorbei.

Hamilton sorgt einmal mehr für Ferrari-Ärger!

Bereits am Samstag hatte der 40-Jährige sein Team kritisiert, nun hat er im Rennen auch noch eine Anweisung der Scuderia ignoriert. Was ist genau passiert?

Hamilton lässt Leclerc nicht mehr vorbei

In der Schlussphase des Rennens in Baku fuhr Hamilton auf Platz neun. Nachdem McLaren-Pilot Lando Norris Charles Leclerc überholte, lag Hamilton unmittelbar hinter seinem monegassischen Teamkollegen und hatte die besseren Reifen. Ferrari tauschte die Plätze, am Rennende sollte Hamilton Leclerc wieder vorbeilassen, sollte er selbst keinen Platz mehr gutmachen.

Hamilton gelang genau dies nicht, kam nicht mehr an Norris vorbei. Renningenieur Riccardo Adami funkte daher auf der langen Geraden: „Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir. Das ist die letzte Runde.“ Doch Hamilton ignorierte die Ferrari-Anweisung und fuhr letztendlich nach 51 Runden mit 0,464 Sekunden vor seinem Teamkollegen über die Ziellinie.

Leclerc wird Richtung Hamilton deutlich

Noch auf der Auslaufrunde auf dem Weg zurück in die Box funkte Leclerc hörbar angefressen an sein Team. „Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen. Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist“, betonte der 27-Jährige und wählte damit deutliche Worte in Richtung Hamilton.

In der Fahrer-WM liegen Leclerc (165 Punkte) und Hamilton (121) auf den Rängen fünf und sechs. In der Team-WM fiel Ferrari (286) durch das gute Mercedes-Ergebnis (nun 290 Zähler) im Kaukasus-Staat auf den dritten Rang zurück. Auch Red Bull (272) ist nicht mehr weit dahinter.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago