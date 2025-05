Zoff bei Leipzig: Schlager liefert sich hitzige Diskussion

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager sorgte beim öffentlichen Training von RB Leipzig in Brasilien am Dienstagabend mit einer hitzigen Diskussion auf dem Platz für Aufsehen.

Der Mittelfeldspieler hätte im Test gegen Santos gerne spielen wollen. Das sieht der Klub anders, der kein Verletzungsrisiko beim Österreicher eingehen möchte.

Rund eine halbe Stunde wurde hitzig diskutiert

Nach dem öffentlichen Training in der Red Bull Akademie von RB Bragantino ging es noch auf dem Platz rund 30 Minuten emotional hin und her zwischen dem Spieler und den Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Schuppan, Mario Gomez, Trainer Zsolt Löw und Co-Trainer Peter Krawietz. Am heutigen Mittwoch steht Schlager nicht im Kader für das Testspiel im Rahmen der Brasilien-Tour gegen den FC Santos.

(skysport.de) Foto: Imago