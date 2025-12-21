Zorn neuer Austria-Sportvorstand? FAK vor Entscheidung

Baldige Personalnews beim FK Austria Wien während der Winterpause? Offenbar bahnt sich eine konkrete Neubesetzung bei der Position des Sportvorstandes an!

Der Vorschlag, Tomas Zorn in dieser Funktion beim FAK zu engagieren, wurde in der Viola Invest am Freitag einstimmig angenommen. Die endgültige Entscheidung liegt damit nun beim Verein selbst.

Zorn gilt als Empfehlung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und wurde vorab von der Investorengruppe „WTF“ vorgeschlagen, diese liegt aber seit längerer Zeit im Clinch mit der Vereinsführung. Dem Vernehmen nach ist vertraglich besiegelt, dass der „WTF“-Personenkreis, dem auch der Ende August als Sportvorstand zurückgetretene Jürgen Werner angehört, den neuen Sportvorstand bestimmen darf. Den ersten Vorschlag darf der Verein noch ablehnen, den zweiten nicht mehr.

Zorn kennt Rangnick aus Moskau-Zeit

Zorn selbst begann als Sportmanager, arbeitete von 2019 bis 2020 als Sportvorstand bei Spartak Moskau und von 2021 bis 2022 als Sportdirektor von Lok Moskau. In die Zeit bei Lok fiel auch Zorns Zusammenarbeit mit Rangnick. Die Austria-Führung um Zagiczek ernannte erst Mitte November Michael Wagner zum neuen Sportdirektor, der nun in der Hierarchie unter Zorn angesiedelt wäre.

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA.