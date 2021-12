Zu Messis Ehren: PSG spielt mit Ballon d’Or-Sondertrikot

Paris Saint-Germain hat am Wochenende in besonderen Trikots gespielt und damit Lionel Messi Respekt für den siebten Gewinn des Ballon d’Ors gezollt.

Die diesjährige Vergabe des Ballon d’Ors hat durchaus zu Kontroversen geführt. Während einige den Preis für den besten Fußballer des Jahres gerne bei Robert Lewandowski gesehen hätten, steht PSG voll und ganz hinter seinem Gewinner Messi.

PSG stolz: „Goldene Nummern für den Ballon d’Or-Gewinner“

Beim 2:0-Erfolg der Pariser am Sonntag gegen die AS Monaco spielten die Franzosen in einem Extra-Trikot zu Ehren des Angreifers. In Anlehnung an den goldenen Ballon d’Or spielten die PSG-Stars in Trikots mit goldenen Nummern und goldenen Namen. Sonst sind die Zahlen und Namen weiß, mit einer roten Umrandung.

Un flocage spécial #BallonDor pour ce soir ! Retrouvez la collection ‚ sur https://t.co/2fYHHLq0nb et dans nos boutiques du Megastore et des Champs-Élysées ! #PSGASM pic.twitter.com/GBViPvtnnR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 12, 2021

PSG postete dazu ein Bild auf Twitter, das Messi von hinten zeigt und so die Aufschrift gut erkennen ließ, mit den Worten: „Goldene Nummern für den Ballon d’Or-Gewinner.“ Zwar vergoldete Messi seinen Ehrentag nicht durch einen Treffer, doch der Argentinier legte den 2:0-Endstand durch Kylian Mbappe in der 45. Minute auf.

(skysport.de) / Bild: Imago