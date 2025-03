Zu Null-Spiele: Glasners Crystal Palace mit Bestwert in England

Bei den „Eagles“ läufts! Oliver Glasner hat Crystal Palace ins Halbfinale des FA Cups geführt und wahrt damit die Chance auf den ersten nennenswerten Titel in der 120-jährigen Vereinsgeschichte. 1990 und 2016 stand man bereits im Finale des altehrwürdigen Pokalwettbewerbs.

Der Lauf der Glasner-Elf spiegelt sich auch in den Statistiken wider. So hat Crystal Palace zum ersten Mal sechs aufeinanderfolgende Auswärtsspiele in allen Wettbewerben gewonnen. Außerdem haben die „Eagles“ im Kalenderjahr 2025 bereits acht Mal zu Null gespielt – mehr als jede andere Premier-League-Mannschaft!

Für Crystal Palace war es zudem der fünfte Pflichtspielsieg in Folge, die Londoner haben zudem von ihren jüngsten zwölf Bewerbspartien zehn für sich entschieden.

(Red./OptaJoe) / Bild: Imago