Zu viel Wind: Auch Skisprung-Weltcupbewerb in Ruka abgesagt

Der Skisprung-Weltcupbewerb am Sonntag in Ruka ist wie befürchtet abgesagt worden.

Wegen zu starken Windes entschloss sich die Jury nach etwa halbstündigem Zuwarten und schlechter Vorhersagen zur Streichung des Bewerbs. Schon am Samstag war der Wettkampf auf der windanfälligen Schanze in Finnland im zweiten Durchgang abgebrochen worden und nur ein Durchgang gewertet worden. Nächste Station der Skispringer ist kommendes Wochenende im polnischen Wisla.

Bereits zuvor hatte auch der Massenstartbewerb der Nordischen Kombinierer nach dem Langlaufteil gecancelt werden müssen.

(APA) / Bild: GEPA