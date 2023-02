Zu wenig klassische Mittelstürmer – Krankl: „Diese Spielertypen gehören in der Jugend viel mehr forciert“

Sky-Experte Hans Krankl hat sich bei „Talk und Tore“ zur Thematik „klassischer Mittelstürmer“ geäußert.



„Der Mittelstürmer wird wieder kommen, man sieht es auch international“, ist Krankl überzeugt. Den Grund für die wenigen Mittelstürmer sieht Krankl im Training: „Ich glaube, dass im Training zu wenig darauf wert gelegt wird, was sie am meisten brauchen: schießen, köpfeln. Man vergisst bei den Jungen auf die Basics. Du wirst als Mittelstürmer an den Toren gemessen, aber das muss ich trainiern. Das passiert jetzt zu wenig. Ich glaube, dass diese Spielertypen in der Jugend viel mehr forciert gehören.“

