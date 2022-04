via

via Sky Sport Austria

Der FC Zürich steht in der Schweizer Fußball-Super-League wenige Meter vor der Ziellinie.

Am Samstag besiegten die Zürcher den FC Sion zu Hause mit 5:1, damit könnte die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter bereits am Sonntag erstmals seit 13 Jahren als Meister feststehen. Entschieden ist das Titelrennen, wenn der FC Basel mit ÖFB-Torhüter Heinz Lindner am Nachmittag daheim gegen Luzern verliert. Basel trennen sechs Spiele vor Saisonschluss 16 Punkte von Zürich.

(APA) / Bild: Imago