Langfristige Zukunft bei Blau-Weiß Linz? Das sagt Seidl

Simon Seidl hat sich bei „DAB | Der Audiobeweis“ über seine Zukunft geäußert.

Der 22-Jährige steht seit Sommer 2022 bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2027. In der aktuellen Saison überzeugte Seidl in der ADMIRAL Bundesliga mit guten Leistungen, zudem läuft der offensive Mittelfeldspieler fürs U21-Nationalteam auf.

DAB | Der Audiobeweis #243 mit Simon Seidl

Seidl: „Wenn ich meine Leistung bringe, kommt der nächste Schritt von alleine“

Seidl meinte im Sky-Podcast, dass er momentan sowohl an die Gegenwart als auch an die Zukunft denkt. „Wenn ich meine Leistung bringe, dann kommt der nächste Schritt von alleine“, sagte der Bruder von Rapid-Profi Matthias Seidl.

In der laufenden Saison kam Seidl in allen 14 Bundesliga-Runden zum Einsatz und steuerte zwei Tore und zwei Vorlagen für sein Team bei. Hinzu kommen drei Partien im ÖFB-Cup.

Überstürzen will der Blau-Weiß-Akteur allerdings nichts. „Mein Fokus liegt jetzt voll auf Blau-Weiß Linz“, so Seidl, der mit seinem Verein am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) auswärts auf den SK Rapid trifft.

Bild: GEPA