Zukunft bei Real? Das ist die Situation um Alaba!

ÖFB-Teamkapitän David Alaba hat noch bis Juni Vertrag bei Real Madrid. In den Verhandlungen um eine mögliche Verlängerungen bei den „Königlichen“ gibt es nun eine klare Tendenz!

Nach Sky-Informationen wird der Vertrag des 33-Jährigen in der spanischen Hauptstadt nicht verlängert. Der Wiener würde Real im Sommer damit ablösefrei verlassen.

Der ÖFB-Teamkapitän war nach mehreren Verletzungen in der laufenden Saison nur noch Rotationsspieler bei den „Königlichen“. Der gebürtige Wiener kam in der laufenden Saison lediglich auf 398 Einsatzminuten in 13 Pflichtspielen.

Alaba mit 129 Pflichtspielen für Real

Alaba spielt seit Sommer 2021 bei Real Madrid. Mit dem spanischen Topklub – für den der Verteidiger 129 Pflichtspiele (5 Tore, 9 Assists) absolvierte – gewann der 33-Jährige unter anderem zwei Mal die Champions League.

Nach der Weltmeisterschaft mit Österreich will sich Alaba neu aufstellen und eine neue Herausforderung angehen.

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