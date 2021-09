Zukunft geklärt: Vettel und Stroll verlängern bei Aston Martin

via

Die Zukunft von Sebastian Vettel ist geklärt: Der viermalige Formel-1-Weltmeister setzt seine Karriere fort und wird auch in der kommenden Saison für Aston Martin an den Start gehen. Das gab der Rennstall am Donnerstag offiziell bekannt. Auch Lance Stroll wurde als Fahrer für die kommende Saison bestätigt.

Damit sind 19 von 20 Cockpits für die kommende Saison besetzt. Offen ist einzig noch der zweite Platz neben dem neu verpflichteten Finnen Valtteri Bottas bei Alfa Romeo.

Vettel sieht Regelreform als Chance

“Ich freue mich wirklich sehr auf diese kommende Generation von Autos. Sie sehen ganz anders aus – und das neue technische Reglement ermöglicht, dass das ganze Feld näher zusammenrückt. Dadurch werden die Rennen spannender, für Fahrer und Fans. Alle beginnen irgendwie von vorne. Die Veränderungen im Reglement sind drastisch. Das ist eine große Möglichkeit. Für jeden. Auch für unser Team bei Aston Martin Cognizant. Ich glaube an die Stärken unserer jungen, wachsenden Mannschaft und freue mich auf die Saison 2022”, ließ Vettel auf seiner Homepage verlauten.

Für den 34-Jährigen läuft die Premierensaison bei Aston Martin bislang durchwachsen. In der Fahrerwertung liegt er nach 14 Rennen mit 35 Punkten nur auf Rang zwölf.