Zukunft offen: Barry spricht über möglichen Austria-Abschied

Abubakr Barry hat sich spätestens in dieser Saison zu einer unverzichtbaren Stütze bei Austria Wien entwickelt. Die starken Leistungen des Gambiers werfen naturgemäß die Frage auf, ob die Austria ihren Schlüsselspieler auch über den Sommer hinaus halten kann.

Vor dem Liga-Doppel gegen Red Bull Salzburg äußerte sich Barry auch zu seiner Zukunftsplanung und ließ sich die Möglichkeit eines Wechsels im Sommer offen. Aktuell beschäftigt den 25-Jährigen das Thema Wechsel aber (noch) nicht. „Ich denke aktuell nicht viel über einen Wechsel nach. Ich will einfach nur Fußball spielen, meine Leistung bringen und dann sehen wir, was nach der Saison passieren wird“, sagte Barry.

Zugleich gab der Mittelfeldspieler aber zu, dass „jeder Spieler in seiner Karriere den nächsten Schritt machen will. Wenn ich den nächsten Schritt machen kann – warum nicht? Gerade möchte ich aber nur Spiele mit der Austria gewinnen, darauf liegt mein einziger Fokus.“

Barry spricht über Zukunft

Barry war im Sommer 2024 ablösefrei vom israelischen Zweitligsten Bnei Yehuda nach Wien gewechselt. Seitdem bestritt der dynamische Mittelfeldspieler 66 Pflichtspiele für die Veilchen.

Seinen Marktwert konnte Barry in dieser Zeit von 200.000 Euro auf mittlerweile 2,5 Millionen Euro steigern (Quelle: transfermarkt.at). Der Vertrag mit Barry wurde von Seiten der Austria erst Ende März per Option um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

Helm lobt Barry: „Echt etwas Besonderes“

Dass Barrys Zeit in violett im Sommer aufgrund seiner herausragenden Qualitäten möglicherweise bald enden könnte, ist auch Austria-Trainer Stephan Helm bewusst.

„Es ist echt etwas Besonderes, dass sich ein Spieler, der aus der zweiten israelischen Liga kommt, so etabliert. Aber das liegt an ihm, weil er eine außergewöhnlicher Charakter und sehr guter Fußballer ist“, sagte Helm.

Barry sei „eine Bereicherung für die Mannschaft, den Verein und letztendlich sogar für die Liga.“

Bild: GEPA