Zukunft von Hartberg-Trainer Russ offen

Der TSV Hartberg bleibt in diesem Frühjahr weiter sieglos. In der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga verlieren die Steirer gegen die WSG Tirol 0:1. Es war die dritte Niederlage in Folge.

Hartberg-Obmann Erich Korherr analysiert im Sky-Interview die Niederlage und spricht über die Zukunft von Trainer Kurt Russ. „Das werden wir sehen. Wir werden uns zusammensetzen, die Situation analysieren und dann schauen wir, was da rauskommt“, so Korherr auf die Frage, ob Kurt Russ weiter Hartberg-Coach bleibt.

Kurt Russ nach der Niederlage im Sky-Interview: „Die Mannschaft lebt“

